¿Quieres que el bronceado te dure más de dos días?

A estas alturas son muchos los que ya han dado por finalizadas sus largas sesiones playeras y vuelven a la rutina luciendo un moreno que saben a ciencia cierta que durará muy poco.

Pero, no te vengas abajo si eres uno de ellos porque hay maneras de alargar ese color dorado que tanto ha costado darle a tu piel.

Toma nota de estos consejos que están al alcance de cualquiera y que puedes poner en práctica en casa sin ningún problema.

#1. Protección solar y aftersun. Aunque ya no vayas a tumbarte a tomar el sol no dejes de utilizar la protección, sobre todo en la cara porque el sol está en todos los lados. Y después, no te olvides el aftersun porque contienen activos que ayudan a prolongar el bronceado.