Si te has enamorado de la ropa del último clip de Taylor Swift ahora puedes comprarla

Hace unos cuantos meses Tom Hiddleston gritaba su amor por Taylor Swift a los cuatro vientos bañándose en New Hampshire con una camiseta blanca en la que podía leerse I love T.S.

Era una forma como otra cualquiera de dar por zanjados los rumores de relación entre el protagonista de Kong: La Isla Calavera con la cantante de Look what you made me do.

La historia no dio mucho más de si pero la camiseta sí. Tanto que tiene hasta un pequeño hueco dentro del último clip de la cantante y en color negro se vuelve a reír de lo de sí que dio la inscripción I love T.S.

Ya sabemos que a negociante no le gana nadie y que a las divas del pop les gusta más el dinerito que a un niño un caramelo así que coincidiendo con el lanzamiento de Reputation, su nuevo disco, te puedes comprar también la camiseta.

Es parte de la nueva hornada de merchandising de Taylor Swift y aunque solo está disponible en versión top corto y camiseta normal es más que suficiente para todos aquellos que quieran gritar a los cuatro vientos su amor por la renovada serpiente del pop.