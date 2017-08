8 discos que llegarán antes de que termine el año y que nos morimos por escuchar YA

Ya te habíamos adelantado algunas de las novedades discográficas que nos desparaba aún 2017, como lo nuevo de P!nk o de Camila Cabello.

Ahora, la resurrección de Taylor Swift a través de Look what you made me do (single que nada más salir al mercado ha roto varios records), nos ha recordado que el 10 de noviembre tendremos nuevo trabajo de la diva.

No es el único disco que verá la luz en los próximos meses, antes de que termine el año, y que estamos deseando escuchar YA.

Atentos a estos nombres, estos álbumes y estas fechas, que sumamos a la lista que te facilitamos hace un tiempo. ¡Ya queda menos para todos estos CD!

'Double Dutchess', de Fergie

Fecha de publicación: 22 de septiembre

Contenido: Más de diez años después de publicar su primer ábum en solitario, la excomponente de Black Eyed Peas vuelve con temas hambrientos y sensuales, dance y urbanos, para darlo todo en la pista.



'Younger now', de Miley Cyrus

Fecha de publicación: 29 de septiembre

Contenido: su primer single, el dulce Malibu, y su cambio de look, más sonriente, hacen esperar un giro estilístico en sus nuevos temas, seguramente menos agresivos y más divertidos, aunque más sociales, críticos e igual de rebeldes. A continuación, el excelente vídeo de Younger now.

'Tell me you love me', de Demi Lovato

Fecha de publicación: 29 de septiembre.

Contenido: Doce canciones (quince en la edición Deluxe), algunos de los cuales viene con recado. En Sorry not sorry, por ejemplo, se dirige a los haters sin alejarse del dance pop al que es aficionada.

'Hearts that strain', de Jake Bugg

Fecha de publicación: 1 de septiembre

Contenido: Promete relax folk de aires setenteros a lo largo de once canciones, a lo Cat Stevens. Por lo menos, por ahí van los tiros de su single de adelanto, How soon the dawn.

'Reputation' de Taylor Swift

Fecha de publicación: 10 de noviembre

Contenido: Por ahora, solo conocemos su primer single, Look what you made me do, y una campaña ofidia, amenazante y claroscura en redes. A juzgar por eso, no parece que Taylor haya decidido abrazar una evolución radical en cuanto a su sonido como sí han hecho otras divas, pero sí escribir un disco rabioso y amenazante. Lo veremos.

'Voice notes', de Charlie Puth

Fecha de publicación: en otoño, aún sin fecha precisa.

Contenido: Las canciones han sido elaboradas a partir de las notas de voz del móvil de Charlie, de ahí el título del disco. Incluirá, si o sí, Attention.

Álbum debut de Niall Horan

Fecha de publicación: principios de invierno

Contenido: el excomponente de One Direction ha explicado que el nuevo disco es "completamente, él". Por ahora, conocemos los temas The Town, bello e intimista, y el sexy Slow hands. ¿Tal vez en sus próximos temas hallemos trazas de sus amados Fleetwood Mac?

Álbum debut de Liam Payne

Fecha de publicación: a finales de este año (previsiblemente)

Contenido: Como Niall, todavía no hay título pero sí hay una idea de que contendrá pop, ritmos urbanos, baladas... ¿Un aperitivo? Escucha su juguetón Strip that down, con Quavo.

También bandas como MGMT o Major Lazer habían barajado lanzar disco en 2017. La ausencia de noticias hacen pensar que, probablemente, lo dejen para el año siguiente.