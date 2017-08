Pablo Alborán vuelve, no con uno, sino con dos singles a la vez (a lo Ed Sheeran)

El 8 de septiembre está a la vuelta de la esquina y es la fecha que todos los fans de Pablo Alborán tienen señalada para conocer su nuevo trabajo.

De momento sabemos que presentará dos singles conjuntos, como ya hizo Ed Sheeran con Shape of you y Castle on hill. En su caso se llaman Saturno y No vaya a ser y parece que nos ofrecerán dos caras muy distintas del malagueño.

Ya lo comentó nuestro compañero Tony Aguilar el pasado julio, una de esas nuevas canciones nos ofrecerá la cara más electrónica de Alborán, esa con la que se vuelve más sexual y festivo.

La otra, estará llena de esa poesía que ha conquistado y enamorado a millones de personas y que estuvo presente en su música desde aquel primer Solamente tú.

Aquí están las 2 canciones de las que os hablé en julio. La 1a está llena de electrónica y la 2a de poesía. Mágicas ambas✨@pabloalboran #8S pic.twitter.com/sFjYp3r5Dv — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) 28 de agosto de 2017

Esa dualidad musical se ve reflejada en la dualidad de conceptos en las portadas de ambos singles. La de Saturno es en blanco y negro. La de No vaya a ser es una explosión de color al que nos tiene menos acostumbrados.

Ya nos ha adelantado algún fragmento de la letra que deja claro que en este tiempo de retiro ha encontrado inspiración más que suficiente para seguir demostrando el talento que tiene.

¿Todavía no te has enterado? 😱 ¡@pabloalboran regresa a lo grande el 8 septiembre! Aquí un adelanto de la 🔠 de sus nuevos singles #8SAlborán pic.twitter.com/zDuynK8fSN — Equipo Pablo Alborán (@AlboranTeam) 27 de agosto de 2017

Son muchos los que están pendientes de este estreno que acabará con el tiempo sabático que ha utilizado para recargar las pilas, incluida su amiga Malú. Pero como él mismo dice, el regreso está cada vez más cerca.