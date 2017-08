¿No sabes cómo enfrentarte a un troll? Nick Jonas te puede enseñar

Muchas veces hemos entrado en el debate sobre si los famosos deben acceder a hacerse fotos con sus fans en todo momento. Los hay que opinan que en un acto público, sí, pero que en su vida privada, no tendrían por qué.

El acoso al que se ven sometidos algunos les llevan a tomar decisiones como la que en su día eligió Justin Bieber de no volver a hacerse una foto con uno de sus seguidores.

Otros, sin embargo, no tienen reparos en pararse un momento para hacer feliz al fan de turno pero lo que no esperan es que, después de tomarse esa molestia, encima se metan con ellos.

Le ha pasado a Nick Jonas que no tuvo reparos mientras disfrutaba de un momento de descanso, de atender a un fan que quería hacerse una foto con él.

Claro que no seguro que no se había imaginado es que ese fan acabaría volviéndose en su contra cuando colgó la foto con un comentario no muy acertado. “Nick Jonas, necesitas crecer unos cuantos centímetros hermano”.

El cantante mide 1,70 que tampoco es una estatura como para llamarle enano, pero aunque lo fuera, después de su gesto no es justo que reciba algo así a cambio.

Si el chaval pensaba que su comentario iba a pasar desapercibido qué equivocado estaba porque llegó hasta Nick que no dudó en contestarle: “Y tú lo que necesitas son modales, ‘hermano’. Yo no tenía por qué pararme a hacerme esta foto contigo. Eres un maleducado. Muy maleducado”.

Parece que la elegancia con la que contestó el cantante, sin recurrir al insulto, hizo reflexionar al chico que terminó por cambiar su comentario. “Una de las estrellas más humildes del mundo… MI HOMBRE Nick Jonas”, escribió para enmendar su error.

Además, le mandó un mensaje por twitter a su ídolo. “Hey Nick, perdona si te ofendí con mi comentario. Lo colgó 20 segundos después de verte y no lo pensé. No sabía que lo ibas a ver. Fue un comentario estúpido, sin pensar. Gracias de nuevo por pararte a hacerte la foto conmigo”.

Pero claro, los fans del cantante estaban que echaban humo y arremetieron contra el tuitero hasta el punto que Nick tuvo que volver a hacer acto de presencia en redes para pedir un poco de calma. “Hola a todos, está todo solucionado. No hay necesidad de seguir repartiendo odio”, pidió.