Paris Jackson nos pone los pelos de punta con la felicitación a su padre

Si el 25 de junio de 2009 Michael Jackson no hubiera muerto, este 29 de agosto habría cumplido 59 años. Pero no pudo ser y nunca sabremos cómo hubiera sido hoy en día ni si su vuelta a los escenarios hubiera tenido la buena acogida que él esperaba.

El mundo no se olvida de él y buena prueba son la multitud de titulares que ayer se pudieron leer en todo el mundo haciéndose eco de esta fecha tan especial.

Pero si el mundo lloró su pérdida, mucho más lo hicieron sus hijos, en especial Paris, la única niña, la princesa de la casa, como ella misma reconoció.

Y, por supuesto, aunque no suele tirar del ‘hija de’, en un día tan señalado no quiso olvidarse de su padre y le mandó una felicitación llena de amor y nostalgia junto a una foto inédita.

“Feliz cumpleaños al único amor de mi vida”, comenzaba diciendo, “la única persona que me enseñó lo que es la verdadera pasión. El único que me dio valores sólidos para seguir viviendo y para seguir soñando”.

Aunque Michael Jackson siempre fue un gran desconocido que proyectaba la imagen de un extravagante que vivía en un mundo irreal, parece que Paris tuvo otra percepción.

“Nunca sentiré el amor de la manera en la que lo sentí contigo. Siempre estás a mi lado y yo siempre estaré al tuyo. Y aunque sé que yo no soy tú, y que tú no eres yo; también sé con todo mi cuerpo que somos uno y que nuestras almas nunca cambiarán como para que dejemos de serlo. Gracias por la magia, ahora y siempre”, concluyó.

Una declaración de amor en toda regla que deja claro que al margen de cómo fuera, Michael Jackson supo transmitir amor a sus hijos que siguen teniéndole como referencia de vida.

the og squad Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 10:56 PDT

A las pocas horas de publicar estas bonitas palabras compartió un poema que algunos podían pensar que era la letra de una canción de su padre o uno escrito por ella misma, sensible ante la nostalgia del día.

Pero no, se trata de la letra de una canción llamada Tus pies de Nahko and Medicine for the People, un colectivo americano de world music con ascendencia indígena.

“A esos aliados fuertes en nuestras vidas que han sido anclas, balizas y pilares a través de los altibajos de la vida”, explicaban, “a aquellos que han crecido sin familia real, a aquellos que han sufrido y descubierto un tipo diferente de familia, a aquellos que vienen de esos lugares y aun así caminan fuertes y con gratitud para revertir la negatividad y para aquellos que aparecen para nosotros en nuestros momentos de necesidad y en nuestros tiempos de alegría…no es poco cosa amar y ser amado a cambio”, termina la dedicatoria que bien podría explicar por qué ha escogido Paris en este momento.