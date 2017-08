Dani Martín, Joe Jonas o a Dani Rovira, ¿les sienta bien el bigote?

Hubo un tiempo en el que el bigote nos retrotraía a algo anticuado pero a finales del pasado año eso cambió cuando las barbas le dejaron paso para convertirse en tendencia.

Claro que eso de llevar bigote no es apto para todos los hombres, no es fácil de llevar y no a todo el mundo le favorece. Por mucho que queramos obviarlo, nos hace pensar en algo demasiado de un pasado muy pasado.

Los hay que se han convertido en señas de identidad. ¿Quién no reconoce el de Dalí aunque sea porque lo ha visto en las máscaras de los atracadores de La casa de papel? ¿O el de Freddie Mercury? Sin él no era el mismo.

El caso es que en los últimos meses hemos visto cómo algunos famosos probaban bien por estética, bien por exigencia del guion, y no siempre con el mismo resultado. Ahora es momento de hacer repaso.

Dani Martín, Joe Jonas, Dani Rovira o Guti han sido algunos de los últimos en apuntarse a esta moda pero, ¿a alguno de ellos se lo quitarías?

Aquí te dejamos una galería para que eches un vistazo a los diferentes bigotes vip para que compares y decidas.

Y cuidado, que ahora que comienza nueva temporada de Narcos seguro que empezaremos a ver más atrevidos.