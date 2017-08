El misterio de Eva Casado y la chica de la Tomatina por fin se ha resuelto

Cinco años se ha pasado buscándola... Cinco veranos desde que su primo, mientras viajaba a México, vio en una revista del avión a una chica que parecía su prima... Y pensó: ''vaya con esta, que se ha ido a la Tomatina y no nos ha dicho nada''.

Y ojo que la sorpresa era mucho mayor. Cuando fue a preguntarle a su prima por el fiestón que se había pegado flipó porque resulta que no era ella. Así que PUM se desató la locura. Una locura que ha terminado hoy y que Eva nos ha relatado en directo en Anda Ya.

Hace cinco años Eva Casado empezó la búsqueda de su posible hermana gemela. Una historia, que ha estallado justo después de la que ha liado Manuel Bartual en Twitter... Ella, igual que Bartual pero de manera real, se empezó a obsesionar con la ida de que posiblemente fueran familia o quizás el parecido era fruto del azar genético.

La joven publicó en su Facebook varios post en los que pedía ayuda para buscar a su posible gemela. La carta que le escribió llegó a ser compartida por más de 80.000 personas, una auténtica locura.

Y sí... ha llegado el momento. Eva ha encontrado a ''La Chica de La Tomatina'' y nos lo ha contado en Anda Ya. Anoche recibió un mensaje de la famosa chica, le adjuntó fotos suyas y le dijo que estaba igual de impresionada que ella.

Eso sí... ni es española, ni tiene la misma edad ni, obviamente, son familia. Ella vive en Miami, es más pequeña y está flipando.

Hoy han quedado para hablar por Whatsapp para conocerse un poquito más. Así que, aunque no sean hermanas, ¡igual se hacen best friends! No sabemos qué pasará pero les hemos invitado a que se reencuentren en Anda Ya ¡¡Aaaaaaaaaaaaaayyy qué historia tan bonita!!