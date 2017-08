Skone improvisa para el mismísimo Rajoy

El crack ha vuelto. Skone, el campeón mundialde la Bayalla de los Gallos, ha terminado sus vacaciones y por fin está con nosotros.

El mismo día en que Mariano Rajoy, el Presidente del Gobierno, declara en el Congreso de los Diputados por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, Skone le ha dedicado unas rimas.

Mariano Rajoy no tiene ojeras porque duerme a pierna suelta, se ve que no le remuerde la conciencia



Ojito que no tienen desperdicio. Este no da puntada sin hilo (vaya refrán más de abuela me ha salido. Lo dejo ya...)