Justin Bieber y P!nk: dos candidatos muy ‘top’ que pueden entrar en la lista

Nos lanzamos en tromba hacia el primer sábado de septiembre, de nuevo con Tony Aguilar a los mandos tras sus merecidas vacaciones, y con dos candidatos que esperan en la parrilla de salida su momento para entrar en la lista.

El primero de ellos es Justin Bieber, que podría hacer doblete: su tema junto a David Guetta (2U) está en el #5 del chart.

El canadiense no para de cosechar éxitos, el más reciente con su aportación a la versión remix de Despacito, con Luis Fonsi y Daddy Yankee, que fue #1 de LOS40 y de prácticamente todas las listas del planeta Tierra.

Ahora vuelve a trabajar con el equipo que facturó Sorry (la genial Julia Michaels incluida) en Friends, tema en el que colabora con el productor y DJ norteamericano BloodPop©.

Un hit muy directo, inapelable, que puede colarse entre las 40 canciones más importantes del país si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40JustinBieber.

También parte como aspirante esta semana Alecia Moore, que dicho así no te sonará de nada, pero que reconocerás rápidamente por su apodo: P!nk.

Desde que encontrase su propio estilo, la cantante estadounidense nos ha brindado temazos como Get the party started (2001) o la maravillosa balada Just give me a reason (2012), una de las mejores canciones de esta década.

¿Dónde se había metido todo este tiempo? Pues básicamente ha estado dedicada a su familia: está casada con el campeón de motocross Corey Hart y tienen dos hijos.

El tema que nos presenta es What about us?, y está producido por Steve Mac, un nuevo Rey Midas del pop que está detrás de exitazos como Shape of you de Ed Sheeran, Rockabye y Symphony de Clean Bandit, y que también ha producido temas de Ellie Goulding, Demi Lovato, Selena Gomez, Calvin Harris y Shakira.

Apoya su entrada con #MiVoto40Pink. ¡Suerte a ambos!