David Otero canta con Dani un tema de El canto del loco

Entre 2000 y 2009 muchos fueron los que en más de una ocasión se vieron dando saltos al ritmo de algún tema de El canto del loco, uno de esos grupos que revitalizó el fenómeno fan en España con su power pop y el carisma de su líder, Dani Martín.

Los más nostálgicos todavía esperan que algún día el grupo vuelva a reunirse sobre los escenarios para recordar por qué su energía enganchó a tanta gente.

De izda a dcha, David Otero, Chema Ruiz, Dani Martín y Jandro Velázquez como El canto del loco. /

Algunos de sus temas se han convertido en clásicos del pop español y siempre es bonito recordarlos. David Otero, guitarrista del grupo, ha invitado a Dani a cantar con él Volverá.

Pero que conste que no es su primo con el que compartió una década de éxitos sino Dani Fernández, uno de los Auryn con el que mantiene muy buen rollo.

Así cantaron juntos en el Pinar de Salinas en Avilés en el marco del Festival Ewan creado por Juan Luis Suárez (sí, el surfero de El sueño de Morfeo). Un entorno natural que invita a crear magia en medio de la naturaleza. Fue el pasado 12 de agosto pero ahora Dani lo ha compartido en redes.

No, no es lo mismo, pero nos hizo recordar una época pasada llena de buenos momentos y dejó claro que El canto no es un tema enterrado para sus protagonistas.

Por cierto que Dani Fernández está a punto de publicar trabajo en solitario que quiénes ya lo conocen aseguran que nos va a dejar con la boca abierta.

David, por su parte, nos recuerda que este septiembre tenemos una cita con él en Madrid.