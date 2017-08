Carlos Jean encuentra los instrumentos más inverosímiles para su próxima canción. 

La txalaparta era un instrumento que se utilizaba para comunicarse entre los pueblos del País Vasco hace cientos de años. Su sonido rudimentario es, precisamente, lo que Carlos Jean quiere incorporar al temazo que grabará cuando termine la selección de sus instrumentistas dentro del nuevo Ford Fiesta.

En el segundo capítulo de All The Music One New Fiesta vemos como Carlos Jean busca y encuentra los instrumentos que nunca hubiera imaginado que podrían ser los óptimos para acompañar musicalmente su nueva canción.

Hace una semana vimos como resolvía la coreografía perfecta pero ahora se enfrenta a dotar del sentimiento funky al cajón o a la txalaparta. No te lo pierdas y échate unas buenas risas.

¡Ah! Y no nos pierdas de vista porque todavía queda lo más importante para la que promete ser la canción del otoño... ¡La voz!