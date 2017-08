Si hace un año alguien me hubiera dicho que saldría un juego de Mario juntos a los Rabbids de Ubisoft y que sería un juego de batallas tácticas por turnos, me habría costado mucho parar de reir.

Pero aquí estamos, con Mario+Rabbids instalado en la Switch y bien enganchado a esas batallitas por turnos.

La excusa argumental de Ubisoft es tan rara como la premisa; hay un chico muy manitas con la electrónica que se está haciendo unas gafas de realidad virtual, por alguna razón el dispositivo pierde el control y acaba juntando a los conejitos locos de Ubisoft con vuestros personajes favoritos del mundo de Nintendo.

Vuestro primer pelotón estará formado por Mario y dos de esos Rabbids, uno vestido de Luiggi y otro vestido de Peach, todos ellos guiados por una “Roomba con orejas de conejo” que será la que controléis vosotros para navegar por el Reino.

Esos escenarios, que son una especie de híbrido entre tablero y mundo abierto, estarán repletitos de monedas, cofres y algún que otro camino secundario para explorar y descubrir.

Una vez lleguéis a terreno de batalla la cosa cambiará. Ahí el movimiento va por turnos y existe un rango de alcance para limitar el desplazamiento. La cosa va de permanecer a cubierto para no recibir impactos enemigos y, a la vez, tener a tiro a los enemigos para que el impacto del disparo sea lo más certero posible. Por supuesto, es mecánica empieza a complicarse cuando descubrimos que podemos arremeter contra enemigos concretos o incluso catapultar a nuestro personaje usando a otro del pelotón para caer cerca de los malos.

Mario + Rabbids = 'Amor para tu Switch'.

Y no penséis que va a ser fácil por ser un juego del “mundo Nintendo”. La mecánica parece fácil (y lo es) pero dominarla y usarla de manera precisa es más complicado de lo que parece. Además, la máquina no está para aguantar el tipo delante de vuestros muñecos, los enemigos tienen iniciativa y no tardaréis en descubrir que vuestros personajes pueden caer en batalla.

A nivel técnico es una delicia. La nitidez de los modelados, el color vibrante y las excelentes animaciones consiguen que no se pierda el espíritu que Mario se ha ganado con sus últimas apariciones en Galaxy y World. Los Rabbids se encargan de que haya algo de desmelene y humor en el universo de Nintendo y el resultado final no podría ser más acertado.

Se hace extraño ver a Mario y compañía disparando con armas a sus enemigos, es una propuesta diferente, pero funciona y Ubisoft ha conseguido que resulta adictiva. Poca duda tengo de que una de las instalaciones imprescindibles para tu Switch es este Mario + Rabbids. En casa mola, pero “on the go” puede hacerte la vida mucho más amena. Hay alianzas que nacen para hacer la vida mejor.