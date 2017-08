Laura Matamoros poco tiene que envidiar a la aventura africana de su padre

Después de pasar tres meses aislada en las playas de Supervivientes en Honduras uno podría pensar que Laura Matamoros tendría ganas de casa y de España. Pero no.

La hija de Kiko Matamoros se ha pasado casi todo agosto recorriendo Asia y pasando por países tan exóticos e idílicos como Indonesia, Malasia, Vietnam y Camboya.

¿Qué tendrá Asia para que este verano haya sido el destino estrella de tantos famosos, incluidos los DJ de LOS40?

M🍉🍉rning🍍 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 12:57 PDT

El caso es que si veíamos al padre de Laura irse a vivir la aventura africana de un safari por Kenya y pensábamos que ‘su otra familia’, la suya y Diego, estaría muerta de envidia… ¡qué equivocados estábamos!

¿Cómo va a envidiar Laura un safari de una semana con su hermanastro Javier Tudela, teniendo casi un mes por Asia con su chico, Benji Aparicio?

Parece que Laura se lo ha pasado en grande y ha disfrutado de la espiritualidad de los templos, la espectacularidad de sus playas y la amabilidad extrema de sus gentes.

Eso sí, no se ha librado de la polémica después de publicar una foto tocando una estrella de mar, algo que no le han perdonado los animalistas que lo han considerado un mal ejemplo. Aunque no creo que le haya importado mucho.

🐬 ⚡️ 🐬 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 3:28 PDT

Pero como todo lo bueno, su viaje idílico se ha terminado y ya está de vuelta. Eso sí, siempre le quedará este álbum fotográfico para recordar buenos momentos.