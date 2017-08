El asteroide Florence dentendrá el referendum de Cataluña, ojo

Florence. Ese es el nombre del asteroide ''potencialmente peligroso'' que pasará el viernes 1 de septiembre relativamente cerca de la Tierra... O eso dicen los expertos, que: ''nunca antes un asteroide tan grande había pasado tan cerca''... Miedo.

El fin del mundo se acerca, amiguitos. Y eso, no es poca cosa. En Anda Ya estamos un poco asustados así que nos hemos puesto en contacto con el vidente Maestro Joao, el mismo que predijo la dimisión de Pedro Sánchez.

Joao nos ha dicho, que aunque no hubiera estudiado mucho el tema: ''porque uno no va pendiente de todas las cosas que pasan...'', utilizó la bola y se dio cuenta de que el cometa sí nos afectará...

Nostradamus ya lo dijo y él lo confirma, algo viene. ''Es algo tan fuerte que afectará a Cataluña y España. Seguramente detenga el referéndum''. Ah, y otra cosa, caerá algo en el mar de Sudáfrica, por si andas por allí.

Eso sí, esto es una predición que nos da lanzándose un poquito a la piscina (dicho por él).

Y ya por último os dejo un regalo. Os recomiendo que miréis su canal de Youtube completo. Pero ya para esta semana os dejo el horóscopo. Yo he visto el mío y dice que soy the best preparando fiestas en casa; pero que guarde los cuchillos en las próximas, no vaya a ser que se ponga un poco como Magaluf. (Estáis todos invitados a la siguiente ;);) )