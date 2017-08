Menudo regalazo ha recibido Cameron Díaz por su cumple

Benji Madden, además de ser uno de los hermanos del grupo de rock The Good Charlotte, es el marido de Cameron Díaz y aunque no es dado a publicar fotos de su mujer en su cuenta de Instagram, se ha permitido una excepción en el día del 45 cumpleaños de la actriz.

En la foto les vemos a los dos juntos disfrutando de un paseo en barco pero lo bonito no es eso sino las palabras que le ha dedicado. ¡Menudo regalazo!

“Feliz cumpleaños a mi hermosa mujer. Me siento como el hombre más afortunado del mundo. No creo que nadie nunca pueda saber la ternura y compasión que puedo experimentar cada día gracias a ella. Me tienes aquí hasta el final”, escribía.

¡Qué bonito! Está claro que esta pareja está tan enamorada como el día en el que se casaron hace ya más de dos años.

Pero que conste que lo de compartir su amor con el resto del mundo no es algo habitual en ellos. Eso no evita que siempre muestren su apoyo mutuo cada vez que se embarcan en un proyecto nuevo como el libro de Cameron o el disco de su marido tras seis años de silencio.

“Una de mis cosas favorita de estar casada es el orgullo que me produce mi marido. Me hace sentir orgullosa todos los días, un día por lo generoso que es, otro por lo delicado y lo pensativo, o cuando es tremendamente protector con la gente que ama”, escribía en aquel entonces.

Hace tres años la actriz decidió, voluntariamente, retirarse de los focos y parece que está feliz con su nueva vida en la que, está claro, no le falta amor y tiene más libertad para dar rienda suelta a su look más casual.