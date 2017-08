Britney Spears tampoco tiene miedo de mostrarse sin maquillaje

Definitivamente Britney Spears está viviendo una de sus mejores etapas y sus redes lo demuestran. La princesa del pop no tiene miedo en mostrarse tal y cómo es: desde haciendo deporte hasta pasándolo de muerte con su nuevo novio.

Tan a gusto se siente la cantante consigo misma que no ha dudado en subir una foto con la cara lavada y recién levantada.

“Hace unos días que no me arreglo o me maquillo para mi show. Esta soy yo real y sin glamour… ¡encantada de conoceros! Lo llamo mi look de un café por la mañana en casa. Lunes sin maquillaje. Si no contamos los restos de rímel de debajo de mi ojo derecho”, escribió Spears bajo la foto.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar escribiéndole miles de comentarios, la mayoría de ellos positivos sobre mostrarse tal y cómo es. La publicación de Instagram ha recibido más de 360.000 Me Gusta, ¡nada mal!

De este modo, la eterna princesa del pop se suma al grupo de celebrities que no dudan en mostrarse con la cara lavada y naturales. ¡Y a nosotros nos encanta esta naturalidad!