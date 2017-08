8 récords de la música acaban de ser pulverizados y Taylor Swift es culpable en seis de los casos

Algunos récords cuesta años batirlos y otros saltan por los aires poco después de haber sido alcanzados. Y en ocasiones, además, son varios a la vez los que, de golpe, explotan.

Algo así ha ocurrido esta semana en la actualidad musical, donde el regreso airado de Taylor Swift tras tres años de silencio ha hecho tambalear varias marcas musicales.

Pero no solo ella ha sido quien ha arrebatado primeros puestos, poniendo todo patas arriba.

Así es ahora el orden de las cosas:

Nueva 'reina 24 horas' de YouTube

Nueva reina: Taylor Swift. Desbancado: PSY

No importa que el nuevo single de Taylor Swift, Look what you made me do, recibiera opiniones encontradas en internet: su vídeo ha logrado poner en entredicho incluso a PSY, el dios surcoreano de YouTube. En concreto, la estadounidense le ha arrebatado el récord de mayor número de reproducciones del clip conseguidas en las primeras 24 horas de su lanzamiento (unos 43 en el caso de la primera; 38 en el del tema Gentlemen del segundo).

Nuevo récord en Spotify 24 horas

Nueva reina: Taylor Swift. Desbancados: The Chainsmokers y Coldplay

El sencillo de Taylor Swift también encabeza desde esta semana la lista de Spotify de los más escuchados en las primeras 24 horas de su estreno. Con más de 10 millones, destronó al Something just like this de The Chainsmokers y Coldplay, y que apenas ha tenido siete meses para saborear su éxito. Además, nunca una canción había sido tan escuchada durante 24 horas en el portal.

Adele, exdiosa de Vevo - 24 horas

Nueva reina: Taylor Swift. Desbancada: Adele

Tampoco Adele ha logrado resistir la embestida de Look what you made me do. A Taylor le han bastado seis horas para superar el récord que la británica había marcado en 2015 en Vevo gracias al vídeo Hello (27,7 millones de visitas en 24 horas). Curiosamente, Adele se hizo con el récord entonces tras destronar a... ¡Taylor Swift!

El rey de los lyric videos en Vevo



Nueva reina: Taylor Swift Desbancado: Ed Sheeran

En el terreno de los lyric videos, el de Taylor también está haciendo estragos. En Vevo, superó en 15 horas la marca que ostentaba Ed Sheeran y su Shape of you, que había recibido 11 millones de visitas en su primer día en dicha plataforma.

... Y de los lyric videos en YouTube

El de Taylor también se ha coronado como el lyric video más visto en 24 horas de la historia de YouTube, donde alcanzó los 19 millones.

Número 1 de iTunes en 30 minutos

Nueva reina: Taylor Swift Desbancado: Ariana Grande

Media hora. Ese es el tiempo que ha necesitado Taylor Swift para colapsar la lista de iTunes y convertirse en su número 1, un récord de velocidad que antes ostentaba Ariana Grande y su Problem.

Más semanas en el top10 de EE UU

Nuevo rey: Ed Sheeran Empatado con: The Chainsmokers

No solo Taylor Swift ha tenido una buena semana. Ed Sheeran, pese a haber perdido el trono de los lyric videos en Vevo a favor de la anterior, ha logrado convertirse en el artista que lleva más semanas (32) en el top 10 de los Billboard Hot 100, honor que debe a Shape of you y que comparte con Closer de The Chainsmokers.

El número 1 más largo de EE UU

Nuevo rey: Luis Fonsi Empatado con: Mariah Carey

Otro éxito para Despacito de Luis Fonsi: el tema del latino ha logrado igualarse al popular One sweet day (2003) de Mariah Carey y mantenerse 16 semanas en el número 1 de la lista Hot 100 Billboard, algo solo alcanzado por la estadounidense. Una semana antes, Despacito había rebasado el éxito de La Macarena en aquel país.