Twitter elige la canción del verano (y hay sorpresa)

Elegir la canción del verano 2017 no parece excesivamente complicado salvo si eres de Marte o llevas los últimos 8 meses viviendo en una cueva.

Pero Twitter ha elegido otro criterio a la hora de elaborar el Top 5 de las canciones del verano en la red social. Y ese criterio no es otro que los temas que la gente ha tuiteado en mayor cantidad de ocasiones.

Las reproducciones del vídeo ya no son, por tanto, tan importantes a la hora de elegir la canción del verano sino la movilización de sus seguidores en Twitter.

Gracias a eso Fifth Harmony ha conquistado el primer puesto de las canciones del verano de Twitter con Down, su colaboración con Gucci.

La ex componente de Fifth Harmony, Camila Cabello, consigue la segunda posición con su éxito Crying in the club, por delante de Luis Fonsi y Daddy Yankee y su Despacito que completan el podio.

El Top 5 lo completan 2U de David Guetta y Justin Bieber y Slow hands de Niall Horan (One Direction).

Sorprende que en este ranking no aparezca ninguna canción de Katy Perry. La solista californiana es la persona con más seguidores en Twitter pero no ha conseguido que Chained to the rhythm ni Bon Appétit entren en este ranking.