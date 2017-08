Taylor Swift humilla a Kim Kardashian

Taylor Swift no soporta a las celebrities americanas. En los últimos tiempos no hay persona con la que no haya tenido enfrentamientos y parece ser que el mundo va directamente en su contra.Su última canción Look What You Made Me Do está repleta de indirectas a sus enemigos, que no son pocos precisamente.

Aunque el punto de mira lo ha puesto en los Kardashian, concrétamente en Kim y su pareja Kanye West. Una enemistad que viene desde el momento en el que el rapero subió al escenario cuando la cantante recibía un premio por You Belong with Me y gritó a todos los asistentes que el tema Single Ladies de Beyoncé era mucho mejor.

La recién estrenada canción de Swift está llena de rencor y lanza órdagos, palabra por palabra.

El videoclip de la artista está lleno de símbolos que recuerdan demasiado a la pareja de Kim y Kanye.

Un claro ejemplo lo encontramos en los diamantes. La americana aparece en una bañera repleta de estas piedras preciosas, que casualmente robaron a la Kardashian hace menos de un año.

También hace una clara alusión a la canción Famous, del marido de Kim, que tanto criticó en su momento. "Me gustaría ser excluída de esta narrativa", pronuncia en la canción. Frase que casualmente escribió en sus redes sociales en medio de la tormenta por este tema y que borró posteriormente.

Los Kardashian califican de "patética" a la cantante.

Ninguno de los dos afectados por Taylor ha querido darle mayor importancia al asunto. La califican de "patética" pero reconocen tener asuntos más importantes de los que preocuparse, tal y como recoge el portal americano TMZ.

Y es que Famous ya es agua pasada y recuerdan que Swift dio su consentimiento para salir en la canción, aunque posteriormente se arrepintiera por estar demasiado presente.

Kim y Taylor, amigas en el pasado

Blast from the past! Back in 2009, Kim Kardashian proclaims she was Taylor Swift's "biggest fan." pic.twitter.com/RyBgeiyWqj — EntertainmentTonight (@etnow) 30 de agosto de 2017

La enemistad que ahora las une parece que no ha existido siempre. Años atrás la reina de la elegancia se declaraba fan absoluta de la diva musical.

La guerra de la cantante con sus enemigos no parece acabar aquí. Taylor está rabiosa y tiene sed de venganza, y la letra de su canción tiene mensajes para más de uno. ¿Cuántos más descubriremos?