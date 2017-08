Jessie J o Miley Cyrus, ¿quién la canta mejor?

En el año 2009 Jessie J aún no había debutado en la industria musical y su nombre aún no se había escrito con letras de oro en las listas de ventas.

Por aquel entonces la británica ya trabajaba en las composiciones que formarían parte de su primer álbum de estudio Who you are que vería la luz, finalmente en 2011.

Una de esas canciones iniciales fue Party in the USA que Jessie J compuso junto a los productores y solistas Dr. Luke y Claude Kelly.

Sin embargo, la demo que Jessie J grabó de la canción no terminó de convencerla: no era lo suficientemente intensa para ella.

El descarte, sin embargo, no se quedó cogiendo polvo en un cajón. Por aquel entonces otra joven que ya había triunfado como Hannah Montana y empezaba a hacerlo como Miley Cyrus necesitaba composiciones para su EP The time of our lives con el que quería promocionar su línea de ropa.

Tras retocar la letra original y pese a no estar convencida del estilo final del tema, sus productores la convencieron para que fuera el primer single y el resto es historia de la música: más de seis millones de singles vendidos en Estados Unidos.

Las cosas del destino... Ahora que las habéis escuchado: ¿quién la canta mejor?

Y ya que nos ponemos: ¿Eminem o Skylar Grey? ¿Lady Gaga o Britney Spears? ¿Beyoncé o Ne-Yo? ¿Sia o Rihanna? ¿Ed Sheeran o Justin Bieber? ¿Katy Perry o Britney Spears?