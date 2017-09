Las redes se han vuelto locas con un chico que busca piso en Madrid y hemos hablado con él

Ya sabemos que la viralidad en las redes sociales es algo tan sorprendente que nunca deja de asombrarnos.

Que se lo pregunten si no a Alfonso Muñoz, un joven sevillano que va a comenzar su máster en Madrid y que está viviendo una auténtica pesadilla: buscar piso/habitación en la capital.

Después de probar en infinitas aplicaciones, tirar la toalla varias veces e incluso estar a punto de llorar (tal y como él mismo nos ha afirmado), Alfonso decidió poner un mensaje a través de las redes sociales.

BUSCO HABITACION PARA ESTE CURSO EN MADRID



Agradecería un RT :(



Soy sociable, muy majo, enfermero👀🚑 se cocinar 🙄🤗 pic.twitter.com/4zbG11pqzM — Alfonso (@alfonso_Fenty) 29 de agosto de 2017

¿El resultado? Casi 7000 RT en apenas dos días y miles de respuestas.

Pero... ¿por qué decidió poner una foto para intentar buscar piso? ¿Por qué ha escogido decir en su descripción que es enfermero y buen cocinero? ¿Realmente es necesario todo esto para poder encontrar piso?

En LOS40 nos hemos puesto en contacto con el joven y nos ha respondido a una serie de cuestiones que ayudan a aclarar la cuestión.

¿Por qué pusiste un mensaje a través de Twitter?

"Me agobié aún más y solo me apetecía llorar (...) Fue ahí cuando decidí poner un tweet y pedirle a la gente que me retuiteara por si alguien pudiera verlo y ayudarme. Jamás pensé que el tweet llegaría tan lejos, no esperaba ni 500 RT".

¿Por qué decidiste escoger esa descripción?

"Al poner el tweet y tener pocos caracteres para escribir intenté venderme lo mejor que pude. Puse lo de que se cocinar porque igual a la gente eso le haría gracia y a la vez lo vería como una ventaja, un compañero de piso que puede curarte, sabe de sobra primeros auxilios en una emergencia porque es enfermero y a la vez puede cocinarte una tarta. No se… fue lo primero que se me ocurrió".

¿Y la foto? ¿Hay necesidad?

"La foto la puse porque creo que si alguien va a vivir contigo quiere aparte de saber un poco como eres, verte y pensé que con la foto el tweet resaltaría más en las TLs de la gente. No considero que una foto sea determinante, pero si que pienso que influya y ayude mucho".

¿Qué respuestas has recibido?

"En cuanto a respuestas o mensajes privados……… he recibido DE TODO. La verdad que algunas me hacen reír en estos momentos tan tristes que estoy pasando y muchas respuestas son de gente que está en mi misma situación".

Alfonso Muñoz refleja, en cierta forma, lo difícil que es encontrar vivienda para estudiantes en Madrid. Las condiciones, los alquileres... "Los pisos en Madrid vuelan. Literalmente, en 20 minutos desaparece uno de la cantidad de candidatos que ya pueda tener (...) Muchas solicitudes me eran denegadas y las habitaciones con las que contactaban se alquilaban en horas".

No sabemos si es por la foto, por la gracia de su descripción o porque realmente la gente se ha volcado con el chico... Pero lo que está claro es que su estrategia ha funcionado. Twitter se ha vuelto loco con su mensaje: le quieren como novio, como cocinero, como enfermero... ¿Encontrará habitación?