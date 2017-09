Thirty Seconds to Mars : “Puedes llamarnos de muchas maneras, pero rápidos no es una de ellas”

Unos teasers presididos por la palabra #soon anunciaban el regreso discográfico de Thirty econds to Mars cuatro años después de publicar Love, Lust, Faith and Dreams (2013). Y los fans ya empezaban a preguntarse: pronto, pero ¿cúando?

Ahora. Walk on Water es el nuevo single de la banda de Jared Leto y ya está en la calle.

En LOS40 hemos hablado con él y para 'disculpar' este retraso explicaba que "Thirty Seconds to Mars ha sido muchas cosas. Nos puedes llamar de muchas maneras, pero rápidos no es una de ellas".

Anunciaban su regreso discográfico en las redes sociales de una forma divertida y cachonda.

Walk on water es solo el primer adelanto de un álbum que se antoja especial y crítico, capaz de condensar estos cuatro agitados años de locura política y fiebre digital en los que definitivamente el mundo ha cambiado.

De hecho, Walk on Water "es una canción sobre el cambio, la persistencia, la libertad...", dice el artista norteamericano a LOS40.

"Walk on water es absolutamente Thirty Seconds to Mars, pero al mismo tiempo trasnsita por un camino nuevo y diferente", apunta Jared Leto.

Como él mismo asegura, "la canción plantea muchas preguntas, preguntas oportunas" y un tema pensado para tocar en directo.



Está previsto que el nuevo disco de 30STM llegue el próximo otoño. Mientras tanto, Walk On Water es un perfecto aperitivo.

Moment 2 // Toronto 👀👆🏻 Una publicación compartida de #MarsIsComing (@30secondstomars) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 9:20 PDT

También podríamos tener al trío de Los Ángeles de gira en nuestro país, muy 'pronto', como nos cuenta Leto en la entrevista.