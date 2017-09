23 cosas que quizá no sabías de Calvin Harris, otra vez nº 1 de LOS40

Esta semana, Feels se mantiene imbatido en el número 1 de la lista de LOS40. Un nuevo hito en la carrera del DJ escocés Calvin Harris, de quien probablemente hay varias cosas que desconoces y te sorprenderán.

1. Aunque nació en Dumfries, una pequeña ciudad de Escocia, vive en una mansión de Los Ángeles (EE UU) valorada en casi 10 millones de dólares (8,3 millones de euros). Dispone de cuatro dormitorios, siete baños, casita de invitados y Spa.

2. Su primer trabajo profesional fue producir el single de Kylie Minogue In my arms, allá por 2007, cuando pocos sabían por entonces quién era un joven Calvin Harris de 23 años.

3. Su estatura es acorde con su talla como músico: mide 1,97 m (¡menudo tiarrón!).

4. Su número de pie no le anda a la zaga: calza un 48.

5. Antes de dedicarse a tiempo completo a la música, trabajó en una fábrica de conservas y de reponedor en un supermercado.

6. Desde 2013 y hasta el día de hoy, es el DJ que más dinero gana del planeta, según la revista Forbes. Solamente en la última temporada se ha embolsado 48,5 millones de dólares (40,8 millones de euros).

7. Según esa misma publicación, ha llegado a cobrar 400.000 dólares (336.000 euros) por un solo concierto en Las Vegas.

8. En 2013, Forbes le situó como cuarto famoso menor de 30 años en obtener mayores ingresos, por detrás de Lady Gaga, Justin Bieber y (ugh) Taylor Swift.

Oh, aquellos maravillosos años. Taylor y Calvin en Nueva York, en mayo de 2015. /

9. Los artistas que le inspiraron a dedicarse a la música fueron Jamiroquai y Fatboy Slim.

10. Nueve canciones de su disco 18 months (2012) entraron en el top 10 de la lista de ventas del Reino Unido, superando un récord que hasta entonces había estado en manos de Michael Jackson.

11. Es uno de los artistas que está detrás de la plataforma de streaming Tidal, junto a Beyoncé, Jay-Z, Madonna, Chris Martin o Nicki Minaj, entre otros.

12. Ni bebe ni toma drogas, lo que le emparenta con otros famosos radicalmente abstemios como Katy Perry, Ellie Goulding o David Beckham. ”Mis conciertos son mejores desde que lo he dejado”, ha declarado.

13. Sus dos noviazgos más sonados han sido con chicas de la música: primero Rita Ora, después Taylor Swift.

14. También se sabe que ha salido con las modelos Anne Vyalitsyna y Aarika Wolf, y ha tenido sus más y sus menos sentimentales con las cantantes Ellie Goulding y Tinashe.

15. En mayo de 2016 sufrió un accidente de tráfico cerca del aeropuerto de Los Ángeles que le obligó a suspender un concierto (afortunadamente sin consecuencias graves).

16. Su álbum Motion fue elegido como uno de los 15 mejores de 2014 según la prestigiosa revista Rolling Stone.

17. Su comida favorita es la india.

18. Ha remezclado a The Killers. En concreto, su tema When we were young, para la recopilación de grandes éxitos Direct hits (2013).

19. Como no podía ser menos, cuida su faceta solidaria. El próximo 14 de septiembre actuará en una gala benéfica organizada por su amiga Rihanna en Nueva York (EE UU).

20. Es un chico muy familiar. En 2016 les compró a sus padres una mansión de 3,2 millones de euros en Somerset (Reino Unido).

21. A pesar de su gran éxito, la revista especializada DJ Mag nunca le ha incluido entre los 10 mejores DJs del planeta: su posición más alta en este ránking anual ha sido el número 11, y en la última clasificación (de 2016) aparecía en el puesto 14 (el número 1 era Martin Garrix).

22. Fue compañero de equipo de Robbie Williams en un partido de fútbol de famosos celebrado en Los Ángeles (EE UU) en 2012.

23. Es muy futbolero. Tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial de 2010, soltó una buena rajada en Twitter. “No es tan buena como el resto del mundo”, dijo. Y eso que él es escocés (en Escocia tienen su propia selección).