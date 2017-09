Alejandro Sanz buscaba a una chica por Instagram y… ¡La ha encontrado!

“Quien tiene magia no necesita trucos… pero no sé cómo se llama… ¿Alguien me ayuda a saber quién es”, escribía Alejandro Sanz en su Instagram junto a este vídeo que acabas de ver.

Es una de las partes buenas de las redes sociales, ayudan a localizar a alguien que en otros tiempos hubiera costado horrores. Poco ha tenido que esperar Alejandro para conocer su nombre.

Se llama Emmily Krueger y es una joven canadiense que parece tener mucho talento. No sólo toca la guitarra sino que también podemos verla en sus redes tocando el piano y cantando. Y sí, parece que lo de la magia no fue puntual sino que la despliega cada vez que se expresa con música.

Y por cierto, cuenta con más de 100.000 seguidores en su Instagram, así que Alejandro, no puede considerarse su descubridor aunque seguro que le dará un empujón para ir multiplicando esa cifra.

Y que conste que lo de esta chica no es postureo, basta con echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de que lo suyo con la música es auténtica pasión.

Es realmente guapa, tiene talento y le gusta viajar y la naturaleza, lo que se dice, todo un partidazo.

Pero ahí no queda la cosa porque Emily tiene un grupo junto a su chico, otro Instagramer llamado Beau Diakowicz (con casi 75.000 seguidores). Se llama Zoology y están a punto de sacar un nuevo tema llamado Maroon, aunque no es el primero.

Dado el interés que ha mostrado Alejandro en esta chica, ¿podemos pensar que la veremos sobre el escenario en la próxima gira del cantante? Ya sabemos que le gusta incorporar a chicas con talento en su equipo.

¿O tal vez se decida a publicarla un disco con su propio sello discográfico?

Ya veremos pero, de momento, una vez más, hemos podido comprobar el poder de las redes.