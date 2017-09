Canciones en español que triunfaban hace 20 años

Hace unos días nos pusimos nostálgicos (solo un poquito) y recopilamos las canciones internacionales que más nos hicieron vibrar, cantar y bailar en 1997. Éramos jóvenes y lozanos y cada vez que sintonizábamos LOS40 escuchábamos alguno de estos temas.

Esta semana hemos querido recuperar los temas en español que más nos ponían para montarnos una playlist remember. Muchas de ellas fueron Número 1 de LOS40.

Celtas Cortos - Haz turismo. Aunque es un tema de 1990, este tema se incluía en su disco en directo Nos vemos en los bares (1997). Un pedazo de tema con el que nos preparábamos a saltar desde que escuchábamos la voz del pato Donald.

Seguridad Social - Salta!!!. Locurote de tema recogido en En la boca del volcán y que fue Número 1 de LOS40 el 8 de febrero de 1997. Póntelo a todo volumen.

Jarabe de Palo - La flaca. A finales de los 90 Jarabe de Palo lo petaba fuerte con este primer single, La flaca. Una canción pop, sensual y pegadiza que nos hizo engancharnos a la música de Pau Donés.

Los Piratas - Te echaré de menos. La que fuera banda de Iván Ferreiro nos ha dejado muchas canciones para el recuerdo. Ésta es, quizás, una de las más bonitas, y también sonaba en 1997.

Ana Torroja - A contratiempo. La carismática voz de Mecano definía sus Puntos Cardinales con este debut en solitario, del que se extrae la fantástica A contratiempo.

Nek - Laura no está. En su célebre disco homónimo encontramos este clásico de Nek en el que se comía a besos a "la otra" para olvidar a Laura. ¿Y qué nos decís del vídeo y el look de Nek?

Alejandro Sanz - Y si fuera ella?. Este 2017, el artista madrileño conmemoraba los veinte años de su álbum MÁS, en el que se encontraba esta canción inolvidable.

Inma Serrano - Cantos de sirena. La compositora alicantina consiguió colocar su canción Cantos de Sirena en lo más alto de la Lista 40 en 1997. Una curiosidad: la compuso este tema mientras cocinaba.

Dover - Serenade. Su disco Devil Came to me removió los cimientos del rock patrio y consiguió acercarnos a muchos a ese género. Uno de sus singles fue este Serenade, una canción cruda y melódica que hoy nos sigue poniendo los pelos de punta.

Bunbury - Salomé. Una de las canciones más emblemáticas de Enrique Bunbury en solitario es Salomé. De su disco Radical Sonora se extrae este poderoso tema con una base que recuerda al Smack My Bitch Up de The Prodigy (todo hay que decirlo).

Presuntos implicados - Todas las flores. El grupo de Sole Giménez llegó al número 1 de LOS40 con esta preciosa Todas las flores (que salen a embrujar las amores).

Ketama - Estatua de sal. De su álbum Konfusión ¡con K! salía este single que triunfó en la Lista de LOS40 en diciembre del 97.