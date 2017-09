Amaral hace su primer himno en 20 años

Hijas del cierzo no es una canción más de Amaral, es su primer himno para un club de fútbol.

Un buen día recibieron por correo electrónico una petición que despertó su interés. Les proponían crear el himno del Zaragoza Club de Fútbol Femenino que juega en Primera División.

“Nos gustó la idea desde el primer momento: en lo personal nos sentimos honrados por la propuestas y nos pareció una bonita forma de ayudar a visibilizar el deporte femenino y apoyar al equipo de nuestra ciudad”, han comentado en la puesta de largo.

Tanto Eva Amaral como Juan Aguirre han acudido en su ciudad natal a la presentación oficial del equipo de esta temporada y han aprovechado para presentar su tema.

Lo han compuesto en los huecos libres que han encontrado durante su gira Nocturnal y está inspirada en su infancia cuando se quedaba helada por el cierzo cuando iba al colegio.

“Eva me pasó una nota de voz con la guitarra en un hotel después de un concierto, creo que acabábamos de tocar en el Arenal Sound, y me gustó porque me recordaba a Zaragoza”, ha reconocido Aguirre.

Es la primera vez que se prestan a hacer algo así. “Es una oportunidad de hacer algo que no habíamos hecho en 20 años de carrera”, reconocen, “todavía recordamos aquella tarde en la que tuvimos la fortuna de ser invitados a un parido el mítico estadio de Anfield en la ciudad de Liverpool. Nunca olvidaremos la solemnidad con la que la grada al completo cantó su célebre himno You’ll never walk alone al comienzo del partido”.

Ellos han querido inspirarse en su tierra y destacar el espíritu de superación de estas jugadoras pese a estar fuera de los grandes focos y de las grandes cifras.

