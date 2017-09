Spotify deja claro que este verano la música latina ha logrado ganar terreno

1. Daddy Yankee, Luis Fonsi – Despacito – Remix (feat. Justin Bieber)

2. DJ Khaled – Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)

3. French Montana, Unforgettable (feat. Swae Lee)

4. DJ Khaled – I’m the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)

5. J Balvin / Willy William – Mi Gente

6. Ed Sheeran – Shape of You

7. Calvin Harris – Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)

8. Charlie Puth – Attention

9. Liam Payne – Strip That Down (feat. Quavo)

10. Imagine Dragons – Thunder

11. Jonas Blue – Mama (feat. William Singe)

12. David Guetta – 2U (feat. Justin Bieber)

13. Lil Uzi Vert – XO TOUR Llif3

14. Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

15. Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know

16. Kendrick Lamar – HUMBLE.

17. Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

18. The Chainsmokers, Coldplay – Something Just Like This

19. Maluma – Felices los 4

20. Imagine Dragons – Believer

21. Danny Ocean – Me Rehúso

22. Luis Fonsi – Despacito (feat. Daddy Yankee)

23. Post Malone – Congratulations (feat. Quavo)

24. Maggie Lindemann, CADE, Cheat Codes – Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix)

25. Rita Ora – Your Song

26. Niall Horan – Slow Hands

27. Demi Lovato – Sorry Not Sorry

28. Martin Garrix, Troye Sivan – There For You

29. Clean Bandit – Symphony (feat. Zara Larsson)

30. Bruno Mars – That’s What I Like