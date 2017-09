La chica rusa que hacía versiones de Pablo Alborán las ha tenido que borrar de youtube

El año pasado muchos conocimos a Alissa Strekozova, una chica rusa que había venido a España de Erasmus y que había aprendido a hablar en nuestro idioma gracias a las canciones de Pablo Alborán.

Su canal de youtube fue ganando seguidores encantados con las versiones que hacía del malagueño. Ahora ya puede presumir de tener más de 450.000.

Hasta el propio Alborán habló de ella en una entrevista en una radio colombiana y aseguró que tenía mucho futuro por esa sensualidad y dulzura que derrochaba su voz.

Pero, un buen día, todos esos vídeos con las versiones que había hecho desaparecieron de la plataforma y ahora ha explicado por qué.

Y no es cuestión de que haya renegado de su ídolo sino algo más mundano como el tema de derechos de autor. Alissa había utilizado como base de sus versiones los temas originales del cantante y eso no está permitido en esta plataforma.

Tras recibir varios avisos indicándole que estaba violando este requisito tuvo que borrar todos los vídeos aunque aún los conserva y está buscando otra plataforma menos exigente donde colgarlos.

Aun así, no se resiste a abandonar a Alborán y no ha tardado de hacer una versión en ruso de aquella primera canción que escuchó, Solamente tú. Y esta vez se ha creado una pista propia para no tener que borrar el vídeo.