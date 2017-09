Así suena la nueva canción de Taylor Swift

Apenas ha pasado una semana desde que Taylor Swift publicase su nuevo tema Look What You Made Me Do, batiendo varios records, pero ya ha sacado el segundo single de su esperadísimo album Reputation.

Se llama Ready For It y ya podemos escucharla entera. Tras dar un pequeño adelanto de cómo suena en las promos de la cadena estadounidense ABC, Tay se ha animado a lanzarla. ¿Será porque miles de fans se lo estaban pidiendo a gritos?

Con una letra menos mediática que Look What You Made Me Do, Swift habla de una relación que poco tiene que envidiar a la de los protagonistas de Cincuenta Sombras de Grey.

Mientras que él es un asesino( "I knew he was a killer first time that I saw him"), ella es una ladrona de corazones ("Me, I was a robber first time that he saw me Stealing hearts and running off and never saying sorry").

¿Estará hablando de alguien en concreto? No sería, ni mucho menos, la primera vez que Taylor dedica un tema a alguno de sus ex. De lo que estamos seguros es de que van a empezar a salir teorías sobre la canción por todas partes.

Ay, Taylor, ¡la que estás liando!