Zayn Malik anuncia colaboración con Sia al más puro estilo 'Fast and Furious'

Estamos de celebración y es que Zayn Malik ha anunciado nuevo single: Dusk Till Dawn. ¡Pero no lo hace solo! Se trata de una colaboración con una de las voces del momento, nada más ni nada menos que Sia.

Habrá que esperar hasta el próximo jueves, 7 de septiembre, para saber cómo suena lo nuevo del ex miembro de One Direction.

Fue el propio Zayn quien reveló al mundo la noticia. ¡Y de qué manera! Subiendo una foto al más puro estilo Fast and Furious donde aparecen los nombres de las personas que saldrán en el videoclip. ¡Y hay sorpresas!

#DuskTillDawn ft @siathisisacting • 7th Sept Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 7:00 PDT

Para empezar el vídeo estará rodado por Marc Webb, director de películas como 500 Días juntos o The Amazing Spider-Man (la de 2012).

También aparece en el cartel el nombre y la cara de la actriz de Girls, Jemima Kirke. Sí, la eterna Jessa.

Parece que el ex directioner no pierde el tiempo y quiere colaborar con las mejores cantantes pop. Si este año ha triunfado con Taylor Swift y su I Don’t Wanna Live Forever, ¿quién no nos dice que lo haga ahora con Sia? Tiempo al tiempo