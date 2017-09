Muere Walter Becker, el guitarrista de Steely Dan

Fallece Walter Becker, guitarrista y miembro de Steely Dan a los 67 años

El músico y miembro de la banda Steely Dan ha fallecido este domingo, 3 de septiembre, a los 67 años.

Junto a Donald Fagen, Walter fundó una de las bandas jazz-rock más famosas de los años 70, llegando a alcanzar el número 1 de LOS40 en 1978 con No Static At All.