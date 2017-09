Bad de Michael Jackson, insuperable 30 años después

El pasado 31 de agosto, Bad, el mítico álbum de Michael Jackson cumplió 30 años y pese a las tres décadas que han pasado desde su publicación y a la ausencia del Rey del Pop los últimos años, sigue siendo un disco (y una canción) insuperable.

Y no sólo es que después de Bad apenas una docena de discos hayan conseguido superar la barrera de las 30 millones de copias vendidas (en Estados Unidos); o que apenas unos cuantos artistas hayan conseguido encumbrar cinco singles de un mismo álbum en las listas de ventas.

Además, los motores de búsqueda de las webs más vistas del planeta (Google y Youtube) siguen primando (pese a lo común de la palabra Bad) a Michael Jackson por encima de todas las demás canciones que se han publicado después de Bad con ese mismo título.

Ni David Guetta, ni Selena Gómez, ni Taylor Swift, ni Lady Gaga... Sólo hay un Bad (ni Bad Blood, ni Bad liar, ni Bad romance...) y lleva la firma de Michael Jackson

El extraordinario trabajo que Quincy Jones y Michael Jackson realizaron en el estudio hace más de tres décadas ha resistido el paso del tiempo y canciones como la propia Bad, I just can't stop lovin you, The way you make me feel, Smooth Criminal o Dirty Diana siguen estando entre las favoritas de los amantes de la música.

Algo que a priori no iba a ser sencillo ya que cinco años antes Michael Jackson (y Quincy Jones) había regalado al mundo otra obra maestra: Thriller (que cumplirá los 35 el próximo 30 de noviembre de 2017).

30 años de Bad. Más de 30 millones de copias vendidas. Y la primera gira mundial de Michael Jackson, Bad World Tour, con 30 años.