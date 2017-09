Michelle Obama o Serena Williams. Familiares y amigas felicitan a Beyoncé

Ya os hemos contado que estos 36 años de Beyoncé son los mejores de su vida.

Par demostrarlo, las mujeres de su familia y algunas de sus amigas han imitado el estilo del videoclip de Formation y han creado este particular álbum de fotos.

"Okay ladies, now let’s get in formation". Esto es lo que han pensado todas antes de posar frente a las cámaras:

Tina Knowles, Gloria Carter (suegra, madre de Jay Z), Hattie White (abuela de Jay Z), Kelly Rowland, Michelle Williams, Michelle Obama, Serena Williams...

Angie Beyincé (prima), Bianca Lawson (hija Richard Lawson, marido de Tina), Chloe Bailey, Halle Bailey, Ingrid Burley, Drea Jones, Vernell Jackson Keys, Mai Lassiter e Kawana Brown.

¡Ah! Y por supuesto.. Su hija Blue Ivy.

