Gritos, insultos y casi llanto para desactivar un Yavoy

¿Quién no la ha liado alguna vez y se ha llevado una sorpresita en la factura? La víctima de la broma de hoy se ve que no entiende mucho de móviles y no para de contratar cosas que no quiere.

Alberto, Walter, Hermenegilda... Vamos que José Pedro habla con media supuesta compañía telefónica y se tira un buen rato intentando desactivar un tono de espera. El pobre no sabe ni lo que es un asterisco. Aaaaaayy la brecha digital, ¡que daño hace en España!

No os perdáis la broma porque Sanber le torea como quiere. Ale, ¡ahí lo dejo!