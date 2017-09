Esto es la guerra: Maldita Nerea pasa de Anda Ya

Estábamos dando una vuelta por nuestra red favorita (o por lo menos la mía): Instagram y nos hemos picado a ver qué artistas son los que nos siguen y cuáles van de amiguitos pero en realidad pasan de nosotros.

Está feo feísimo eso así que hemos querido hablar con uno en directo para que nos explique ''face to face'' por qué no quiere saber nada de nuestras redes sociales, no sabemos qué se creen...

Jorge, de Maldita Nerea, se ha hecho un poco el tonto y nos ha dicho que es algo circunstancial, que no se habían dado cuenta, que ahora lo mismo lo soluciona y blablabla... Y ahora querrá que le hagamos una entrevista por su nuevo disco: ''Bailarina''...

A su favor tengo que decir que lo ha arreglado un poco diciendo que tampoco sigue a su padre y eso no quiere decir que no le quiera...Y, lo más importante, se ha arrepentido y ya nos sigue.

Ah, y Jorge no está solo. Dani Martín, Dani Mateo, Pablo Alborán, Mario Casas y Malú también van de amigos y no lo son. Ellos son los siguientes... (Es todo bromi, os queremos a todos. Besis)