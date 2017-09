Dolce & Gabbana tira de ‘Juego de Tronos’ para vender sus perfumes

Después de ver el final de la séptima temporada de Juego de Tronos y vivirlo en las calles, oficinas, casas y redes como si fuera un asunto de Estado sobre el que todo el mundo habla, muchos han encontrado el vacío tras el punto y final.

Sí, habrá una temporada más pero para eso hay que esperar y la gente ansía seguir viendo a sus personajes, entre ellos a Jon Snow y Daenerys Targaryen.

Los personajes a los que dan vida Emilia Clarke y Kit Harington se han convertido en la pareja de ficción más popular del momento. Lo suyo era algo esperado que, finalmente, tuvo confirmación (horror, spoiler para el que todavía no ha visto la temporada, si es que lo hay).

Escena de 'Juego de Tronos' con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) /

El caso es que Dolce&Gabbana es consciente del tirón que tienen y no ha dudado en ficharlos como imagen para su nueva campaña de The One Eau de Toilette.

Y como buenos italianos han tirado de raíces para mostrar los encantos de su tierra a través del paseo de los actores por las coloridas calles de Nápoles.

Eso sí, que nadie espere verlos juntos cruzando miradas cómplices porque cada cual tiene su spot y no aparecen juntos. Habrá que esperar a la octava temporada de la serie para volver a comprobar la química que hay entre ellos.

Así, D&G demuestra una vez más su estrategia de acercamiento al público más juvenil al que intentan captar a través de los ‘influencer’ que hacen desfilar en sus pasarelas o fichajes como los de Harington y Clarke, ahora mismo dos de los actores más buscados.