¿Es ‘Ready for it’ de Taylor Swift una indirecta muy directa a Harry Styles?

Sabíamos que la vuelta de Taylor Swift a la música iba a marcar un antes y un después en su carrera, pero lo que no nos imaginábamos es que fuese a ser todo TAN FUERTE.

Por partes. Tras el comentadísimo Look What You Made Me Do y su videoclip (con toda una serie de referencias a sus ex, Kanye West, Katy Perry, etc.), Taylor ha estrenado Ready for it?, una segunda canción del que será su próximo álbum: Reputation.

Un segundo tema que suena más a su antigua época pero que mantiene lo que parece que va a ser su nueva línea de estilo: mucho sintetizador, producción industrial y letras que apuñalan a todos aquellos que un día formaron parte de su vida.

En este caso parece que la canción es una indirecta muy directa a uno de sus ocho ex novios, a Harry Styles. ¿La razón? Dos frases que dicen "But if he's a ghost then I can be a phantom" y "Younger than my exes but he act like such a man, so".

Sí, los fans han vuelto a mirar más allá de las palabras de Tay y a encontrar significados. ¿Son estas dos frases una referencia directa a Harry Styles y a su tema Two Ghosts?

El tema no está claro del todo y teniendo en cuenta todo esto, también hay que considerar que para otros seguidores de Taylor la canción va dirigida a Joe Alwyn, su actual pareja.

No saldremos de dudas porque a la actual Reina del Pop no le gusta dar muchas explicaciones sobre los significados de sus canciones, pero lo que está claro es que Reputation va a ser un código para descifrar con mucha paciencia.