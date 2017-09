¿Amistad o ingresos? Analizamos el porqué de las colaboraciones

1. Por afinidad y disfrute. Alianzas musicales que nacen de la conexión de dos artistas. La amistad y las relaciones personales inspiraban a los artistas para idear sus temas. Ahí está, por ejemplo Crazy in Love de Beyoncé ft. Jay-Z.

2. Por intereses económicos. En los últimos tiempos, ya es casi imperativo que una colaboración se convierta en un éxito, lo que se traduce en billetes, muchos billetes. Y ya que estamos, entran en juego las productoras encargando canciones para sus blockbusters y convirtiéndolas en éxitos como See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

3. Y por interés en general. Si la carrera musical de un amigo no está en su mejor momento hay que echarle un cable. Ya te la devolverá más adelante.

4. Para surfear la ola del éxito. Es el curioso caso de la participación de Justin Bieber en Despacito cuando la canción ya había triunfado.

5. Por llegar a dos públicos (y mercados) diferentes. Es un 'win win' en toda regla. Podríamos mencionar Ok de Robin Schulz con la participación de James Blunt o No Vacancy, el último tema de OneRepublic con Sebastian Yatra. Esta última canción tiene un objetivo claro: al grupo norteamericano al universo latino, al tiempo que da un impulso más internacional al intérprete colombiano.

6. Para sorprender. Pharrell es un genio en ese sentido. Lo que hizo con aquel Get Lucky de Daft Punk es magia pura. Otros, en cambio, llaman la atención por los nombres que firman la colaboración. ¿Qué hacía si no Kanye West con toda esta gente (Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj and Bon Iver) en Monster?



7. Unir fuerzas y crear algo más grande, enorme. Está claro que ni Beyoncé ni Lady Gaga tenían necesidad acompañar la una a la otra en canciones como Telephone y Videophone.