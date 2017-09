“Soy feliz compartiendo a mi novio con otra chica”

¿Cuál sería tu reacción si te imaginaras a tu pareja con otra persona? ¿Te daría un ataque de pánico o pensarías que eso puede ser maravilloso? Yo no sé si esto es para todo el mundo o no; pero una cosa sí sé, el poliamor está de moda. (Ni si quiera sé si sería para mí o sea pienso que podría ser pero igual es por ir de moderna y no por otra cosa...)

En Anda Ya nos ha entrado curiosidad sobre el tema, eso y que hemos leído este artículo de Verne, así que hoy nos hemos puesto serios y nos lo hemos planteado entre nosotros. Para eso, nuestro cómico Jorge Yorya ha hecho un test para descubrir si Cristina y Dani estarían a favor o no del poliamor.

Para no variar, Dani Moreno ha dejado claro que él no podría tener una relación así y Cristina Boscá ha dicho que sí, que ella lo del poliamor sí que lo ve. (Invito a su chico a que entre en esta publicación jeje)

Además, hemos contado con la experiencia de Noemí Casquet, la chica que ha comprobado que sí es posible ser poliamorosa y vivir feliz. Ole por ella. Nos ha contado que ella se siente feliz cuando ve a su pareja feliz, aunque sea con otra y nos ha hablado del contrato que existe entre ellos.

Tenemos un acuerdo por ejemplo para ver con quién podemos pasar los viernes

Noemí ha dejado bien claro que esto no quiere decir que se tengan que tener todo el rato ocho novios, ojo. Sino que cada uno, según qué momento de su vida, elige si quiere estar con otra persona u otras personas a la vez o no.

En fin, que al final esto es como todo... Lo suyo es probarlo y así ver si te morirías de los celos o eres una supermujer o superhombre y puedes pasar por encima de eso para hacer feliz al otro. AAAAAAAAAALEEEEEEEEE MUAK.