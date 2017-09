Estoy vivo: “el puñetazo en la mesa” con el que TVE pretende ser “espectacular”

En la misma línea, Toni Sevilla, Director de Contenidos de TVE, ha hecho algo de autocrítica y ha admitido que han producido series “alejadas a lo que al sociedad estaba pidiendo”, por decirlo de una forma más amable.

Estoy vivo, el puñetazo en la mesa de TVE

Daniel Écija, creador de la serie, ha desvelado que desde TVE le pidieron literalmente un “puñetazo en la mesa” y él sufrió varias noches de insomnio hasta dar con la clave.

¿El resultado? Un thriller policiaco con una fuerte presencia del género sobrenatural y un componente de comedia clave en el desarrollo de la historia. “Es una serie que pretende ser diferente”, explica el también productor ejecutivo. Ahora bien, ¿cuál es el realmente el reto? “Ser espectaculares”.

Pau Donés, la voz de Estoy vivo

La música también tiene un factor importante en la serie. De hecho, Pau Donés es el encargado de poner voz a la sintonía de Estoy vivo con un tema muy personal para el cantante de Jarabe de Palo.

“Me ha ido muy mal en el amor, pero gracias a eso he escrito canciones que he compartido con la gente y me he ganado la vida así”, afirma el cantante. “El día que le levante y pensé que la vida se me iba le escribí una canción para recuperarla”.

Y así fue como el tema Humo de Pau Donés ha terminado siendo la carta de presentación de cada capítulo de 'Estoy vivo'.