Este hombre tiene ahora mismo cuatro canciones en la lista de LOS40 (y tal vez no lo conoces)

Cuatro canciones de la lista de LOS40 de esta semana están compuestas por un productor que se llama Steve Mac. Esas canciones son OK, de Robin Schulz feat James Blunt; Your song, de Rita Ora; Symphony de Clean Bandit feat Zara Larsson; y What about us?, de P!nk.

Dos canciones que han sido número 1 de nuestra lista este 2017, como Shape of you, de Ed Sheeran, y Rockabye, de Clean Bandit, también llevan su firma.

¿Quién es este caballero?

Steve Mac (Steve McCutcheon) es un compositor y productor británico de 45 años que lleva fabricando hits desde principios de los noventa.

Steve Mac con Ed Sheeran (izda.) y el cantautor irlandés Johnny McDaid. /

Boyzone y Westlife fueron de los primeros beneficiados de su talento como productor, pero también ha colaborado con One Direction, The Wanted, The Vamps, Il Divo, Leona Lewis y muchos otros.

El tema Glad you come, para The Wanted, le valió en 2013 el premio al Compositor del Año por parte de la asociación de autores ASCAP.

¿Cuál es su secreto?

“No hay reglas en la música pop”, declaró hace unos meses. “Solo tiene que haber mucha calidad”.

Sin duda, de su estudio Rokstone, en Londres, seguirá saliendo mucha magia.