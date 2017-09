Little Mix en directo en LO+40

Hoy LO+40 ha estado muy concurrido, más de lo habitual porque Xavi Martínez ha entrevistado a cuatros super estrellas de la música. Perrie, Jade, Jesy y Leigh-Anne forman la girlband británica Little Mix.

Las chicas han arrasado con su música y ahora empiezan a hacer incursiones con los ritmos latinos tras la ola generada por Despacito en Gran Bretaña. Ahora, en la isla suenan estos ritmos y copan las listas de éxitos.

Little Mix: "Con este tipo de música no puedes hacer otra cosa que no sea bailar. Despacito ha sido enorme en todo el mundo porque en cuanto lo oyes te hace algo en el cuerpo que te pone muy feliz.