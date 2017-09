No sabemos todavía si perdonarle a Zayn Malik su nuevo cambio de look

Esta semana los fans de Zayn Malik comenzaban contentos con el anuncio de su colaboración con Sia.

Dusk till dawn es el tema que conoceremos en un par de días y cuyo vídeo está realizado por Marc Webb, el director de pelis como The amazing Spider Man.

😎 7 Sept Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 11:00 PDT

Pues bien, así de contentos estaban sus fans hasta que le han visto con su nuevo look (o eso creo). Lo que está claro es que, para bien o para mal, no ha dejado a nadie indiferente.

Pero vamos a poner la situación en contexto. El chico estaba de celebración religiosa con su chica, Gigi Hadid, y las familias de ambos.

❤️Eid Mubarak to everyone... #BlessedDay Una publicación compartida de Trisha Malik💋 (@trishamalik1069) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 4:37 PDT

Se reunieron para el Eid al-Adha, una fiesta que marca los sacrificios de Abraham a Dios y que cada año pone fin al Hajj o peregrinaje a la Mecca.

Recordemos que ambas familias son musulmanas y es habitual que se reúnan para celebrar estas festividades propias de su religión.

El caso es que la madre de Zayn no dudó en compartir una foto de la pareja en la que no llamó la atención el amor que se profesan (eso lo hacen cada dos por tres) sino el nuevo look de su hijo.

Ya le habíamos visto rapado, pero totalmente calvo (como el del anuncio de lotería de navidad) era algo que nos quedaba por ver.

❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Trisha Malik💋 (@trishamalik1069) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 9:05 PDT

No podemos decir que le quede mal porque el chico es guapo y puede con todo pero, ¿era necesario ser tan extremo?

Además, que como dirían algunos ‘the Winter is coming’. Esperemos que entre los regalos que suelen hacerse en esta festividad hayan incluido algún gorro de lana de esos que suele llevar cuando llega el frío.