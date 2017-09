¿Cuál es el mejor videojuego de la historia?

¿Juegos clásicos o modernos? Obviamente por su potencial gráfico y los recursos que ofrecen las plataformas actuales son difícilmente comparables pero es algo inevitable a la hora de elaborar el listado de los mejores videojuegos de la historia.

Para la revista británica EDGE, el mejor juego de la historia ha visto la luz en este mismo 2017 junto a la Nintendo Switch.

Es The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Pero el ranking de los 100 mejores juegos de la historia tiene un Top 5 completamente renovado (Dark Souls, Grand Theft Auto V, The last of us y Bloodborne) que ha superado a clásicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tetris, Ico o Super Mario 64.

TLOZ Breath of the Wild es el juego de mundo abierto más grande hasta la fecha de la saga Zelda para disfrutarlo en Nintendo Switch y una fantástica manera de celebrar el 30º aniversario de la franquicia.

A vosotros ¿qué os parece? ¿Habría que valorar más los juegos de generaciones anteriores debido a los recursos limitados?