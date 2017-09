La sabrosa disculpa de Lady Gaga tras cancelar un concierto

Has estado esperando el concierto de tu ídolo durante meses, te gastaste una pasta en las entradas y justo el día del concierto... ¡suspensión! La pesadilla de todo fan pero Lady Gaga ha hecho que supiera diferente.

I'm so sorry Montréal. We are working on postponing the show. Please read this message from my ❤️ below. pic.twitter.com/ktglIGpykL

La cantante tuvo que cancelar su concierto en Montreal del pasado fin de semana tras caer enferma después de actuar bajo la lluvia pocos días antes en Nueva York.

"He intentado durante todo el día curar mi voz y mi cuerpo para seguir adelante con el show pero mis doctores y mi entrenador vocal me han dicho que no. Lo siento" explicaba Gaga ante la decepción de algunos de sus seguidores.

Ante la imposibilidad de verla en directo, fueron muchos los seguidores y curiosos que se acercaron hasta el hotel de Montreal donde descansaba Lady Gaga y con ellos la solista neoyorquina quiso tener un sabroso detalle.

Ni corta ni perezosa la Germanotta envió pizzas gratis, autógrafos y un saludo desde la azotea a los que la esperaban en la puerta.

I'm sending free 🍕 to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal 😭. I love u so much & I'm so sorry u are the most loyal fans. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 4 de septiembre de 2017

Lady Gaga sent pizza to her fans to make up for the cancellation! What a sweetheart! pic.twitter.com/rDwxyJcw1p — Music Industry News (@PopIndustryNews) 5 de septiembre de 2017