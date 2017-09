Así reacciona una fan de Maldita Nerea cuando se entera de que está hablando él

Se declara fan absoluto de Ed Sheeran. Le gusta ''Narcos''. No pilla ''The Big Bang Theory''. No es capaz de seguir el ritmo de Instagram porque los stories son muy rápidos y él bastante lento. No entiende a las Kardashian y su estilo de vida... Y, si ya te digo que una de sus frases preferidas es: ''Se puede vivir a otra velocidad'', supongo que todo el mundo sabrá que hablamos del gran Jorge Ruiz, de Maldita Nerea.

Se puede vivir a otra velocidad. Yo lo hago



Este artistazo ha venido a Anda Ya para presentarnos su nuevo single: ''Bailarina'' la canción que le da ritmo a la Vuelta a España 2017.

Pero eso no ha sido todo. Jorge le ha dado una sorpresa en directo a una de sus fans. Cristina, de Madrid, ha jugado a la Minutaza con su artista favorito sin saberlo. Eso sí, se ha ganado una taza de Anda Ya firmada por él. Ale, ¡ya tiene donde desayunar todas las mañanas!

Un invitado que ha llenado de buen rollo el estudio y nos ha hecho pasar un buen rato. La verdad es que más majo que nada. Jorge, desde aquí te pedimos perdón... No te hemos regalado una taza de Anda Ya porque no las tenemos aún en la redacción (jeje desastrito). Te la debemos, ya otro día.