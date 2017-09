Calendario seriéfilo de septiembre: los estrenos y regresos más esperados

Este mes de septiembre volvemos todos a la rutina pero no todo es malo en ella, porque también regresan las noches de series con nuestra frase favorita: "Un capítulo más y me voy a dormir".

Pero con tanto estreno y vuelta seriéfila es muy fácil perderse el episodio que llevábamos esperando tanto tiempo, por lo que a continuación os dejamos un completo calendario, con el día y la ficción que llega:

CALENDARIO

1/09

Final Fantasy XIV Dad of light (estreno Netflix): Un padre y un hijo fortalecen su relación gracias al juego de rol.

Gotham, 3T (Netflix)

Narcos, 3T (Netflix)

4/09

Ella es mi padre (estreno Telecinco) Comedia sobre un padre divorciado que hará lo posible por ver a sus hijos... hasta vestirse de mujer a "Sra Doubtfire".

5/09

American Horror Story: Cult, 7T (FX) Mostrará, a su manera, la jornada electoral de 2016, con un personaje que encarnará a Trump y el fichaje de Lena Dunham.





7/09

Estoy vivo (estreno TVE) Un thriller policíaco que seguirá a un asesino que vuelve a actuar 5 años después.

8/09

The confession tapes (estreno Netflix) Serie documental que investiga casos de asesinato reales.

Bojack Horsemon, 4T (Netflix)





10/09

The Deuce (estreno HBO) La nueva y esperada serie de David Simon sobre la industria pornográfica de los 70.



11/09

Liar (estreno HBO) Girará entorno a la noche que cambió para siempre la vida de la protagonista.

Rellik (estreno HBO) Serie que cuenta la historia en sentido contrario, desde el final hacia el principio, para explicar unos asesinatos.

Fear The Walking Dead, 2º parte 3T (AMC)





14/09

White Gold (estreno Netflix) Una comedia sobre un grupo de amigos de los 80

15/09

Supermax (estreno HBO) Cuenta la historia de unos concursantes de reality dentro de una cárcel. Protagonizada por Santiago Segura, Cecila Roth y Ruben Cortada.

American Vandal (estreno Netflix) Sátira sobre programas de crímenes reales.

Better Things, 2T (HBO)

Vice Principals, 2T (HBO)

21/09

The good place (estreno Netflix) Comedia sobre una mujer que muere y en el limbo quiere cambiar todo lo malo que ha hecho.

Blindspot, 2T (HBO)

Channel Zero: The no-end house, 2T (HBO)

22/09

Velvet Colección (estreno Movistar+) El Spin off de la serie de Antena 3 con nuevos personajes, trama y ambientada en Barcelona.

Transparent, 4T (Amazon)

25/09

Star Treck: Discovery (estreno Netflix) Vuelve la famosa saga con nuevos personajes y nueva nave.

The Good Doctor (estreno ABC) Un joven cirujano con el “síndrome del sabio”, es decir, una memoria prodigiosa.

The Big Bang Theory, 11T (CBS)

Kevin Can Wait, 2T (CBS)

26/09

Young Sheldon (estreno MovistarSeries) Es el spin off de The Big bang Theory a partir del personaje de Sheldon Cooper cuando era niño.

Law & Order True Crime: The Menendez Murders (estreno NBC)

This is us, 2T (NBC)

NCIS, 15T (CBS)

Brooklyn Nine-Nine, 5T (FOX)

28/09

Will & Grace (estreno NBC) Un revival que volverá a reunir al elenco original y a sus creadores.

Anatomía de Grey, 13T (ABC)

How to get away with murderer, 4T (ABC)

The good place, 2T (NBC)

29/09

Big Mouth (estreno Netflix) Comedia de animacion sobre los problemas de la adolescencia.

Inhumans (estreno ABC) Nueva serie de Marvel con seres sobrenaturales.

McGyver, 2T (CBS)

Hawaii Five-O, 8T (CBS)

30/09

El exorcista, 2T (FOX)