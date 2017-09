Manuel Carrasco: “Todo lo valiente que yo he sido en mi vida ha sido por la música”

Manuel Carrasco ha sido el encargado de inaugurar la nueva temporada de Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne.

El cantante, ganador a Mejor gira del año y Mejor grabación del año con Bailar el viento en los últimos LOS40 Music Awards, se ha sentado junto al presentador para hablar sobre su vida, su paso Operación Triunfo o su actual éxito en la música.

El artista onubense ha reconocido que “todo lo valiente que yo he sido en mi vida ha sido por la música”. Manuel Carrasco ha dicho que gracias a la música es lo que ahora es, una meta a la que ha llegado muy poco a poco.

"En el programa (refiriéndose a Operación Triunfo) era muy tímido. Yo me tiraba al suelo cuando me venían a hacer una entrevista".

A pesar de quedar en segunda posición, el triunfito también ha confesado que “hubo muchas cosas que me hicieron tambalearme al salir. Fue muy duro (...) Yo sabía que no podía engañar al público, no quería prisas, y no fui el típico chaval dócil”.

Sin embargo, tal y como el mismo Àngel Llàcer (profesor de Manuel en la Academia) ha declarado, su talento y su verdad le han convertido en lo que es, uno de lo cantantes más exitosos de nuestro país.

"Cuando yo vi cantar a Manuel, yo vi en seguida que es alma. Manuel Carrasco es alma (...) No hay ninguna mentira en lo que dice"

En Mi casa es la tuya, además de Operación Triunfo y su música, Manuel también ha comentado temas relacionados con su niñez y su juventud.

“Tenía 8 ó 9 años. Yo estaba todo el día en la calle, era un día de lluvia, estaba corriendo y un coche se me vino encima”.

¿La consecuencia? Un corsé hasta los 18 años. "Era muy incómodo. Los niños se metían conmigo en el colegio. Lo pasé mal".

Pero ni sus problemas para ligar (según él dice) ni ningún otro obstáculo ha podido con él. Manuel Carrasco acaba de ser padre, una partenidad que la asemeja a su Operación Triunfo personal: “empezar a montar esta familia. Y quizá vencer los miedos para lograr lo que verdaderamente quiero, y puedo decir que lo he conseguido y los sigo consiguiendo”.

Sin duda, una conversación en la que Manuel Carrasco ha vuelto a demostrar su cercanía, su naturalidad, su verdad y, por supuesto, lo gran artista que es.