¿Tiene que entrar Taylor Swift en la lista de LOS40 con ‘LWYMMD’?

Durante las últimas semanas los seguidores de Taylor Swift habéis estado muy activos en redes sociales reclamando la presencia en la lista de su single "Look what you made me do". Pues bien, ahora está en vuestra mano conseguirlo: es candidato esta semana.

La canción no puede estar más de actualidad. Ha sido la "culpable" de desalojar del número 1 de la lista de ventas de Estados Unidos a "Despacito", después de una histórica permanencia de 16 semanas en lo más alto.

El impresionante vídeo, dirigido por el prestigioso realizador Joseph Khan, se ha convertido en el más visto en sus primeras 24 horas: tuvo nada menos que 43,2 millones de visualizaciones. (A día de hoy ya supera los 238 millones de reproducciones.)

Mejor regreso no había podido tener la siempre genial Taylor Swift. Veremos lo culmina este sábado entrando en la lista de LOS40. #MiVoto40TaylorSwift es la clave para que lo consiga.